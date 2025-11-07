Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia làm 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày đầu tháng 11, bất kể thời tiết lúc nắng, lúc mưa, trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn nhộn nhịp máy xúc, xe lu, xe ủi… hoạt động.

Tại dự án thành phần 2 dài khoảng 18km, các nhà thầu đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Nguồn đất đắp nền cơ bản đã đảm bảo, song một số hạng mục vẫn thiếu vật liệu đất đắp và đá - yếu tố then chốt để hoàn thiện kết cấu mặt đường.

Nút giao Tân Hiệp, điểm kết nối giữa hai cao tốc trọng điểm Biên Hòa - Vũng Tàu và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã dần hiện rõ hình hài, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Văn Long - Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA 85, hiện tổng sản lượng đạt hơn 70%, 11 nhà thầu duy trì tiến độ và tổ chức thi công 3 ca liên tục, tăng cường vật liệu, nhân lực để bù lại thời gian ảnh hưởng bởi thời tiết.

“Mặt bằng đã bàn giao 100%, nhưng tiến độ vẫn bị ảnh hưởng do còn hai vị trí đường điện 110kV chưa di dời. Ngoài ra, mưa kéo dài từ tháng 5 đến nay khiến việc thi công nền đường gặp khó khăn”, ông Long cho biết.

Ông Nguyễn Minh Hoàng – công nhân trên công trình – tỉ mỉ đóng từng cọc định vị dọc tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, chuẩn bị cho giai đoạn cấp phối đá dăm, lu nền trước khi thảm nhựa.

Trong khi đó, ở dự án thành phần 1, một số đoạn đã hoàn thiện phần thảm nhựa, vạch kẻ đường, hộ lan, biển báo…

Tuy nhiên, vẫn còn vài đoạn thi công cầm chừng, máy móc hoạt động thưa thớt, các công nhân chủ yếu tập trung lu nền và hoàn thiện phần móng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) thuộc dự án thành phần 1 đang dần hoàn thiện.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay giá trị thi công của dự án thành phần 1 đạt gần 60%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành những hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ chung cơ bản thông xe kỹ thuật 19/12.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km với 8 nhà thầu thi công, trong đó 3 đơn vị thi công vượt tiến độ, số còn lại vẫn chậm hơn so với kế hoạch.

Trên cùng một đoạn tuyến, hiện rõ sự đối lập: bên trái, đơn vị thi công đã hoàn thành vượt tiến độ; bên phải, công trường vẫn còn ngổn ngang, dở dang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo, bổ sung thêm nhà thầu, tăng cường máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công, thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đảm bảo tiến độ toàn tuyến đúng kế hoạch.

Ông cũng giao các đơn vị liên quan tổ chức khen thưởng đột xuất cho những nhà thầu đạt và vượt tiến độ, khích lệ tinh thần thi công trong giai đoạn “nước rút”.

Trong khi đó, đoạn thành phần 3 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5km đã thông xe kỹ thuật từ tháng 4 vừa qua và sẵn sàng thông xe vào tháng 12 tới.