Giữa lúc cảnh báo băng tuyết vẫn tiếp diễn trên diện rộng, các chuyên gia cho biết chỉ với một món đồ bếp giá rẻ cũng có thể giúp kính xe ít mờ sương hơn, hạn chế đóng băng, đồng thời rút ngắn thời gian phải nổ máy chờ xe ấm lên.

Theo các thợ máy tại Micks Garage (Anh), bí quyết nằm ở việc thoa một lượng nhỏ nước rửa bát lên mặt trong kính chắn gió. Chất lỏng này sẽ để lại một lớp màng siêu mỏng, làm gián đoạn quá trình hình thành hơi nước và giảm nguy cơ đóng băng khi trời quá lạnh.

Một thợ sửa xe chia sẻ: “Thường thì dù đã cạo băng xong, kính vẫn chưa hết mờ. Nhiều người sốt ruột liền lái xe đi, cúi rạp người nhìn qua một khoảng kính nhỏ xíu mà hệ thống sấy làm tan được. Cách này vừa nguy hiểm, vừa thiếu trách nhiệm.”

Cũng theo người này, giải pháp lại được phát hiện hoàn toàn tình cờ vào mùa hè, khi ông bôi một giọt nước rửa bát lên miếng hút giữ điện thoại để dán chặt hơn vào kính. Vài ngày sau, vào một buổi sáng lạnh, toàn bộ kính xe đều mờ sương, chỉ riêng chỗ từng dán giá đỡ điện thoại là vẫn trong suốt.

“Từ đó tôi thử áp dụng ‘hiệu ứng nước rửa bát’ cho toàn bộ kính lái và thấy hiệu quả rõ rệt,” ông nói.

Cách làm rất đơn giản: Dùng khăn ẩm, cho một ít nước rửa bát rồi lau đều mặt trong kính theo chuyển động tròn. Sau đó, dùng khăn khô, sạch lau lại nhẹ nhàng để kính khô ráo, không vệt, nhưng vẫn giữ một lớp dung dịch mỏng. Lớp màng này sẽ đóng vai trò như “hàng rào” ngăn các giọt nước li ti bám lên kính, giúp kính giữ độ trong lâu hơn khi xe ấm lên. Nếu không có nước rửa bát, bọt cạo râu cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Một mẹo nhỏ, rẻ tiền nhưng được đánh giá là rất hữu ích cho tài xế trong những ngày giá rét.

Theo TheSun

