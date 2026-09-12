Trong thông báo gửi các tài xế, Grab cho biết ghi nhận một số băn khoăn của lái xe về việc lo ngại tài khoản bị ảnh hưởng bởi một số thông tin sai lệch, giả mạo được lan truyền giả danh Grab.

Grab hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào, bao gồm cả việc khóa tài khoản, trong trường hợp lái xe lựa chọn tạm ngừng hoạt động với Grab.

Grab chỉ áp dụng việc ngưng quyền sử dụng ứng dụng trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm các quy định của bộ quy tắc ứng xử hiện hành.

Trường hợp tài khoản lâu ngày không hoạt động, các lái xe vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn bổ sung lại tài liệu liên quan để tiếp tục hoạt động.

“Sự chủ động về việc tắt mở ứng dụng, thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của quý đối tác. Đối tác hãy chủ động lựa chọn khung giờ và khu vực hoạt động phù hợp để đảm bảo vận hành hiệu quả", Grab nêu trong thông báo.

Tài xế Grab kêu gọi phản đối chính sách chiết khấu. Ảnh: D.Anh

Trước đó trên một số hội nhóm mạng xã hội của tài xế công nghệ, các bài đăng kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng trong hai ngày 12-13/9 đang được chia sẻ. Theo những tài xế này, nguyên nhân liên quan đến mức phí và các khoản khấu trừ trên mỗi chuyến xe, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Về phía cơ quan chức năng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chính thức vào cuộc rà soát chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab.

Cơ quan này cho biết thời gian qua, cơ quan này đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của các cá nhân là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng với đối tác tài xế tham gia cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, qua đó ảnh hưởng đến số tiền thực tế đối tác tài xế nhận được.

Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí và các khoản khấu trừ, cũng như cách thức thông báo khi các chính sách này thay đổi.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.