Nhân vật chính là ông Chu Kỳ Hồng, 56 tuổi, tài xế xe khách với 30 năm kinh nghiệm. Trong lúc đang chở 45 hành khách địa phương, ông bất ngờ phát bệnh, trang Sina đưa tin.

Dữ liệu từ camera hành trình cho thấy, vào lúc 7h04'14 giây, ông Chu bắt đầu có dấu hiệu bất thường, cố gắng siết chặt tay để chịu đựng cơn đau. Chỉ vài giây sau, ông dùng cả hai tay giữ vô lăng nhưng nhanh chóng mất sức, tay phải buông thõng.

Đến 7h04'28 giây, cơn đau hoàn toàn quật ngã ông, cơ thể nghiêng mạnh sang bên phải, gần như mất kiểm soát. Chiếc xe lao lệch hướng, đâm vào lan can. Lúc này, hành khách trên xe hoảng loạn, tiếng la hét vang lên, nguy cơ sinh tử cận kề.

Trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, bằng trách nhiệm và bản năng nghề nghiệp, ông Chu đã dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, nhanh chóng chỉnh lại vô lăng, đồng thời đạp mạnh phanh để xe dừng lại.

Và lúc 7h04'33 giây, chiếc xe đã dừng lại an toàn. Chỉ 5 giây ngắn ngủi, ông Chu đã cứu được sinh mạng của 45 người.

Trong lúc bị đột quỵ, người tài xế tận tâm vẫn tìm cách để bảo toàn tính mạng cho các hành khách. Ảnh: Sina

Được biết, ngay sát vị trí dừng xe là một rãnh sâu hơn 2m. Nếu không kịp thời kiểm soát, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Sau khi hoàn tất thao tác, ông Chu Kỳ Hồng gục xuống ngay tại vô lăng, chân vẫn đặt trên bàn đạp phanh. Ông đã qua đời, nhưng 45 hành khách trên xe đều an toàn.

Theo thông tin địa phương, ông Chu là người dân thôn Thành Nhất, trấn Thạch Sư, huyện Đồng Tâm. Suốt 30 năm cầm lái, ông lặng lẽ làm nghề. Hành động trong những giây cuối cùng của cuộc đời đã thể hiện rõ nhất tinh thần trách nhiệm của một người tài xế.

Chỉ 5 giây ngắn ngủi, ông đã giữ lại 45 sinh mạng. Một hành động đủ để gọi tên - người hùng giữa đời thường.