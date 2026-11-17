Giấy phép lái xe đã hết hạn hơn 7 tháng, tài xế Nguyễn Bá Táo vẫn điều khiển xe tải lưu thông trên đường, gây tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Bá Táo (SN 1994, trú xã Đức Thịnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Theo tài liệu điều tra, giấy phép lái xe hạng D của Táo đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng người này không làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Nguyễn Bá Táo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khoảng 6h25 ngày 21/10, Táo điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 15. Khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh, trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, xe tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú tại xã Đức Thịnh) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Q. tử vong. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ tai nạn đau lòng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe, kịp thời thực hiện thủ tục cấp đổi khi hết hạn.

Khi điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông phải tuân thủ hệ thống biển báo, giảm tốc độ và chú ý quan sát khi đi qua nơi đường giao nhau, chuyển hướng; đặc biệt, người điều khiển xe ô tô tải cần chú ý các điểm mù, bảo đảm an toàn cho người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện khác.

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