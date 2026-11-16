Chiều 16/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Tỉnh lộ 427 (xã Hồng Vân, Hà Nội). Vụ việc khiến xe máy bị cuốn vào gầm, 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 16/11, tại Tỉnh lộ 427, thuộc địa phận xã Hồng Vân (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 30B-398.XX di chuyển trên Tỉnh lộ 427. Khi đến địa phận thôn Khê Hồi (xã Hồng Vân), xe này xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 29G1-050.XX (chưa rõ người điều khiển).

Sau vụ va chạm, một nạn nhân đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài.

Nạn nhân mắc kẹt đã tử vong, trong khi một người khác bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.