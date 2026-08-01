Chiều 1/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin của Cục CSGT về việc lái xe buýt Bảo Yến BKS 29F-004.XX có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 15 khẩn trương tổ chức xác minh. Ngay trong chiều cùng ngày, đơn vị đã xác định người điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29F-004.XX là ông Nguyễn Hữu T. (SN 1976, trú tại Hà Nội) và mời đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh tài xế T. sử dụng điện thoại khi lái xe. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Hữu T. thừa nhận khoảng 14h40 cùng ngày, khi điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Tài xế T. làm việc với CSGT. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh và hình ảnh từ camera giám sát hành trình, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Hữu T. về hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện”, quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với hành vi trên, anh Nguyễn Hữu T. bị phạt tiền từ 5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe; tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.