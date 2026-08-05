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Theo Carscoops, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 2/8 trên đường cao tốc liên bang I-75, đoạn qua Thonotosassa, bang Florida (Mỹ) gần cột mốc số 266 trên tuyến I-75. Hình ảnh từ camera giao thông cho thấy toàn bộ các làn xe theo hướng bắc bị phong tỏa, khiến giao thông tê liệt trong lúc nhiều tài xế thay nhau biểu diễn đốt lốp.

Khi lực lượng tuần tra đường bộ bang Florida (FHP) có mặt với còi và đèn ưu tiên, đám đông nhanh chóng giải tán. Nhiều người chạy về xe và rời khỏi hiện trường theo nhiều hướng khác nhau.

Theo nhà chức trách, sự kiện này còn được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Qua bộ đàm, các sĩ quan cho biết buổi phát sóng đã kết thúc ngay khi cảnh sát xuất hiện.

Trong lúc phần lớn các phương tiện kịp bỏ đi, một chiếc BMW M3 màu xanh lá được cho là đã tăng tốc nhằm trốn chạy.

Cảnh sát cho biết tài xế liên tục lạng lách giữa các phương tiện trên cao tốc I-75, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đạt tốc độ khoảng 140 dặm/giờ (225 km/h), gấp đôi giới hạn cho phép 70 dặm/giờ (113 km/h).

Sau khi rẽ vào đại lộ Bruce B. Downs, chiếc BMW tiếp tục vượt đèn đỏ trước khi dừng lại tại một bãi đỗ xe và bị cảnh sát khống chế.

Tài xế được xác định là Yulian Lugo, 25 tuổi, bị cáo buộc bỏ chạy để trốn tránh lực lượng chức năng và tham gia hoạt động chiếm dụng đường phố có tổ chức.

Ba hành khách đi cùng, gồm một người 24 tuổi và hai người 18 tuổi, cũng bị bắt giữ sau khi các điều tra viên xác định họ tham gia tích cực vào vụ việc. Cả bốn hiện bị tạm giam tại nhà tù hạt Hillsborough.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Nhiều người khác có thể tiếp tục bị xử lý khi lực lượng chức năng rà soát hình ảnh và video thu thập được từ hiện trường cũng như trên mạng xã hội.

Theo Carscoops

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