Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, từ cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua bán các thiết bị điện tử có khả năng ngăn chặn, vô hiệu hóa tín hiệu giám sát của các hãng taxi.

Đến cuối tháng 4/2026, Công ty GSM tiếp tục trình báo về việc một số tài xế của công ty sử dụng thiết bị điện tử để can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử trên xe điện, làm mất tác dụng của thiết bị “mắt thần” nhằm gian lận doanh thu và chiếm đoạt tiền của công ty.

Việc các tài xế sử dụng thiết bị “phá sóng” đã khiến hệ thống cảm biến không thể phát hiện hành khách trên xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28/4, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 3 tài xế taxi của Công ty GSM gồm: Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992, trú tại xã Đại Phúc), Đinh Quý Dương (SN 1996, trú tại phường Sông Công) và Nguyễn Trung Thành (SN 1990, trú tại phường Phổ Yên) đang chở khách và sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để chiếm đoạt tiền của công ty.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Ma Khánh Hùng (SN 2000, trú tại xã Trung Hội), được xác định là người bán các thiết bị “phá sóng” cho 3 đối tượng trên.

Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử có chức năng can thiệp trái phép vào hệ thống nhận diện hành khách của taxi cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hùng, Chiến, Dương và Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4/2025, Ma Khánh Hùng từng ký hợp đồng làm tài xế taxi cho Công ty GSM chi nhánh Thái Nguyên. Trong thời gian làm việc, Hùng đã tìm mua và sử dụng thiết bị “phá sóng” trên mạng xã hội nhưng bị công ty phát hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau khi nghỉ việc, nhận thấy nhiều tài xế có nhu cầu mua thiết bị này, Hùng chuyển sang mua bán nhằm kiếm lời. Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng đã bán thiết bị “phá sóng” cho nhiều người, trong đó có Chiến, Dương và Thành với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng/thiết bị.