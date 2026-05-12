VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Dịu (33 tuổi, quê Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, năm 2019, Dịu thành lập Công ty Duy Bách, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp visa.

Công ty này không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, không được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nhưng Dịu vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin được visa của Đại sứ quán Hàn Quốc để đưa người đi du lịch, xuất khẩu lao động.

Khoảng tháng 8/2023, anh Vũ Thanh Hải (Giám đốc Công ty HTP) hỏi Dịu về lịch trình tour du lịch Hàn Quốc. Khi đó, Dịu lên mạng xã hội tìm thông tin và cung cấp cho anh Hải thông tin lịch trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày. Dịu còn đưa ra thông tin về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin được visa của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, có thể tổ chức cho khách có nhu cầu đi du lịch tại Hàn Quốc.

“Nữ quái” thông báo với anh Hải chi phí làm các thủ tục xuất cảnh đi du lịch theo tour từ TPHCM đi Hàn Quốc là 11.500 USD (tương đương hơn 268 triệu đồng), trong đó 1.000 USD là chi phí để làm thủ tục xin visa, còn lại là tiền đặt cọc “chống trốn” ở lại Hàn Quốc, sẽ được trả lại khi khách du lịch quay trở về Việt Nam.

Bị can Nguyễn Thị Hương Dịu tại Cơ quan Công an. Ảnh: ANTĐ

Sau khi thỏa thuận với Dịu, anh Hải thông báo cho nhân viên về việc Công ty HTP sẽ tổ chức tour du lịch Hàn Quốc theo lịch trình 5 ngày 4 đêm với chi phí 370 triệu đồng để nhân viên tìm khách có nhu cầu.

Ngày 9/10/2023, anh Lê Anh Hóa (Giám đốc Công ty Global) biết anh Hải và Công ty HTP có tổ chức tour du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ hỏi thủ tục, ký hợp đồng ghi nhớ.

Về phần mình, anh Hóa đã nhận hơn 11 tỷ đồng của 35 khách hàng để hứa hẹn xin visa và làm các thủ tục đưa khách đi du lịch Hàn Quốc. Hóa đã chuyển hơn 11 tỷ đồng cho Hải cùng 35 bộ hồ sơ xin cấp visa cho nhân viên Công ty HTP để làm thủ tục cho khách đi Hàn Quốc.

Nhận được số tiền trên, Hải đã chuyển cho Dịu hơn 5 tỷ đồng để xin visa cho 71 khách (gồm cả nhóm khách của anh Hóa và khách của Hải). Sau khi nhận tiền, Dịu không liên hệ để xin cấp visa cho khách như cam kết. Số tiền còn lại là hơn 4,6 tỷ đồng, Dịu chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Theo cáo buộc, ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hải và Hóa, Dịu còn lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 2 người khác. Trước đó, hồi tháng 6/2022, TAND TP Hà Nội xử phạt Hương Dịu 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.