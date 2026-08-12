Vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 8/8 tại Uruapan, bang Michoacán, Mexico và được camera an ninh ở khu vực ghi lại.

Hình ảnh từ camera cho thấy một chiếc Chevrolet màu đỏ đang đỗ sát lề đường. Cùng lúc, một xe tải chạy qua con phố hẹp với một cánh cửa phía sau chưa đóng.

Khi xe tải đi ngang qua, cánh cửa này bất ngờ va vào phần kính lái của chiếc Chevrolet rồi mắc chặt vào xe. Tài xế xe tải dường như không phát hiện sự cố nên vẫn cho xe chạy tiếp. Chiếc Chevrolet bị kéo lê theo xe tải một đoạn dài trước khi bị lật nghiêng ra đường.

Vụ việc không ghi nhận thương vong, song cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại.

Sự cố một lần nữa cho thấy nguy cơ từ việc không đóng hoặc chốt cửa xe đúng cách. Với xe tải có cửa mở ngang hoặc cửa nâng phía sau, tài xế cần kiểm tra kỹ trước khi cho xe di chuyển, đặc biệt khi đi qua những tuyến đường hẹp hoặc khu vực có nhiều phương tiện qua lại.

(Theo Newsflare, Viral Press)

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