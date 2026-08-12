Một chiếc Porsche 911 màu hồng đã trở thành tâm điểm chú ý tại bang Florida (Mỹ) sau khi nữ tài xế của chiếc siêu xe này chạy với tốc độ hơn gấp đôi giới hạn cho phép.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee, cảnh sát đang kiểm soát giao thông trên đường Three Oaks Parkway vào Chủ Nhật tuần trước thì phát hiện chiếc Porsche 911 chạy với tốc độ 154 km/h, trong khi tốc độ tối đa được phép trên đoạn đường này chỉ là 72 km/h.

Nữ tài xế xe Porsche 911 màu hồng đang bị cảnh sát đưa tới nhà tù hạt Lee chờ xử lý sau khi chạy quá tốc độ nguy hiểm. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee

Người điều khiển chiếc xe được xác định là Jenifer Delisi. Nữ tài xế sau đó bị bắt với cáo buộc lái xe quá tốc độ nguy hiểm và được đưa tới nhà tù hạt Lee. Chiếc Porsche 911 cũng bị lực lượng chức năng kéo khỏi hiện trường.

Điểm đáng chú ý là mức độ vi phạm của Delisi không chỉ dừng ở một lỗi chạy quá tốc độ thông thường. Florida hiện có quy định nghiêm khắc hơn đối với hành vi chạy xe ở tốc độ đặc biệt nguy hiểm.

Theo luật của bang, hành vi này có thể bị áp dụng khi người lái xe vượt quá giới hạn tốc độ từ 80 km/h trở lên. Với tốc độ 154 km/h trên đoạn đường giới hạn 72 km/h, Delisi đã chạy nhanh hơn và chỉ cao hơn ngưỡng xử lý đặc biệt đúng 2 km/h.

Với lần vi phạm đầu tiên, người lái có thể đối mặt với tối đa 30 ngày tù, phạt 500 USD (13 triệu đồng) hoặc áp dụng đồng thời cả hai hình thức. Nếu tái phạm, mức phạt có thể tăng lên 90 ngày tù và 1.000 USD (26 triệu đồng).

Tại hiện trường, Delisi không tìm cách đổ lỗi cho chiếc xe. Theo cảnh sát, nữ tài xế hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân và cho biết không cố ý thực hiện hành vi trên.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee thậm chí nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng một chiếc Porsche màu hồng rất khó bị bỏ qua, đặc biệt khi nó đang chạy với tốc độ 154 km/h

Tuy nhiên, màu sơn hông Ruby Star không phải nguyên nhân khiến chiếc Porsche 911 gặp rắc rối. Việc chạy 154 km/h trên tuyến đường giới hạn 72 km/h mới là nguyên nhân khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng.

Vì ở tốc độ này, tài xế có ít thời gian hơn đáng kể để phản ứng trước những tình huống bất ngờ như xe chuyển làn, phương tiện nhập làn hoặc người đi đường, đồng thời nguy cơ xảy ra tai nạn cũng tăng mạnh.

Theo Carscoops

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