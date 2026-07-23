Theo Global Times, Viện Kiểm sát thành phố Anyang (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) cho biết, người đàn ông họ Si (Sử) vừa bị kết án 5 tháng tù giam về tội lái xe gây nguy hiểm. Mẹ và bà của người này cũng đang bị điều tra hình sự do bị cáo buộc tiếp tay giúp tài xế này trốn tránh pháp luật.

Người đàn ông họ Si (Sử) vừa bị kết án 5 tháng tù giam về tội lái xe gây nguy hiểm. Ảnh: Global Times

Trước đó, ngày 21/1/2025, Si bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu. Do từng nhiều lần vi phạm quy định về lái xe khi sử dụng rượu bia và không có giấy phép lái xe, người này bị xử phạt, tạm giam rồi được tại ngoại từ ngày 27/1 để chờ xử lý.

Đến ngày 18/6/2025, mẹ và bà của Si thông báo với chính quyền rằng anh ta đã uống thuốc độc tự tử tại nhà. Gia đình cho biết khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, được phủ kín bằng ga và phải chôn cất ngay trong ngày trước khi trời tối.

Khi lực lượng chức năng có mặt, thi thể đã được đặt trong quan tài và chôn xuống đất nên việc khám nghiệm tử thi không thể thực hiện. Tuy nhiên, hàng loạt chi tiết bất thường nhanh chóng khiến cơ quan điều tra nghi ngờ.

Gia đình không giải thích được vì sao không đưa Si đi cấp cứu, cũng như lý do đã chuẩn bị sẵn quan tài trước đó. Quá trình xác minh còn cho thấy Si không hề có biểu hiện muốn tự tử trong thời gian được tại ngoại, nhưng lại bất ngờ "qua đời" đúng thời điểm hồ sơ vụ án sắp được chuyển sang viện kiểm sát.

Ngoài ra, gia đình cũng không xuất trình được các giấy tờ bắt buộc như giấy chứng tử do bệnh viện cấp, giấy hỏa táng hoặc giấy xác nhận xóa đăng ký hộ khẩu.

Gia đình cho biết khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, được phủ kín bằng ga và đã vội chôn cất ngay trong ngày trước khi trời tối. Ảnh: SCMP

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện chỉ có mẹ và bà của Si khẳng định đã nhìn thấy thi thể. Những người thân khác và dân làng cho biết trong suốt tang lễ, phần đầu của người được cho là Si luôn bị che kín bằng một tấm ga.

Từ những dấu hiệu trên, viện kiểm sát đề nghị cảnh sát chuyển hướng điều tra, tập trung xác minh liệu Si có thực sự đã chết hay không và khả năng gia đình dàn dựng cái chết để giúp người này trốn truy tố.

Sau khi rà soát camera giám sát, giao dịch ngân hàng, dữ liệu điện thoại và tiến hành xác minh trên diện rộng, cảnh sát kết luận Si vẫn còn sống. Người này bị đưa vào danh sách truy nã toàn quốc từ ngày 18/7/2025. Đến ngày 27/4/2026, Si bị bắt tại tỉnh Vân Nam.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai nhận đã lên kế hoạch giả chết vì biết mình khó tránh khỏi án tù và khoản tiền phạt sau lần tái phạm lái xe khi say rượu.

"Tôi từng nhiều lần vi phạm quy định về lái xe khi say rượu. Tôi biết lần này chắc chắn sẽ bị kết án và phạt tiền. Tôi đang nợ nần chồng chất, nếu có thêm tiền án thì cuộc đời coi như chấm hết", Si khai.

Theo kết quả điều tra, Si đã mua sẵn quan tài, chuẩn bị các vỏ chai thuốc rỗng, đồng thời dùng thiết bị làm lạnh để hạ thân nhiệt nhằm tạo hiện trường giả như đã tự tử bằng thuốc độc. Sau khi được người thân "chôn cất", người này bí mật rời địa phương ngay trong đêm để bỏ trốn đến tỉnh Vân Nam.

Viện kiểm sát nhận định việc cố tình giả chết trong thời gian được tại ngoại, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương đã gây cản trở nghiêm trọng hoạt động tố tụng. Đây là một trong những căn cứ để cơ quan chức năng đề nghị áp dụng mức xử lý nghiêm khắc hơn đối với Si.

Tại Trung Quốc, Bộ Luật Hình sự quy định án phạt rất nghiêm cho hành vi lái xe có nồng độ cồn cao từ 80 mg/100 ml máu trở lên. Tài xế bị truy cứu về tội nguy hiểm khi điều khiển phương tiện theo Điều 133, khung hình phạt từ 1-6 tháng tù, ngoài ra còn bị phạt tiền, tịch thu bằng lái và không cấp lại trong 5 năm.

(Theo Global Times, SCMP)

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