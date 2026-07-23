Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại một pha xử lý hiếm thấy trên một đoạn đường hẹp khiến cộng đồng bất ngờ. Tình huống trên xảy ra ở TPHCM vào chiều ngày 18/7.

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(Nguồn video: Quách Đắc Thành)

Theo hình ảnh từ clip, một chiếc xe tải dừng chắn gần hết phần đường để chuyển hàng khiến các phương tiện phía sau không còn đủ khoảng trống để tiếp tục di chuyển.

Trong lúc nhiều người nghĩ tài xế xe tải sẽ phải lên xe lùi hoặc đánh lái cho gọn, một người đàn ông được cho là tài xế bất ngờ bước tới và thực hiện hành động khiến những người có mặt không khỏi kinh ngạc khi dùng hai tay nhấc, dịch chuyển đuôi chiếc xe tải sang ngang khoảng 20-30cm. Nhờ vậy, chiếc xe con đã có đủ không gian để đi qua đoạn đường hẹp.

Toàn bộ diễn biến chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người hài hước gọi đây là màn xử lý của tài xế "khỏe như voi", trong khi số khác ví người đàn ông sở hữu "sức mạnh như lực sĩ".

(Một tình huống dùng sức bê đuôi xe tải khác được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn video: OFFB)

Bên cạnh những bình luận thích thú, không ít ý kiến cũng cho rằng tình huống này vẫn có thể làm với các dòng xe nhỏ bởi với cấu tạo của ô tô tải thì phần đuôi xe không quá nặng nếu không chở hàng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc dùng sức người để dịch chuyển ô tô nên hạn chế bởi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện không được chèn bánh hoặc phanh đúng cách.

Dù vậy, màn bê xe tải để mở đường ở trên vẫn được xem là một trong những tình huống độc lạ hiếm gặp, khiến nhiều người xem thích thú.

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