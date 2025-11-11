Xem video:

Theo thông tin từ hiện trường, vụ va chạm xảy ra gần Air India Chowk và khách sạn Trident lúc khoảng 19h45. Sau khi đâm vào xe, tài xế hai bên ra ngoài và tranh cãi, lửa bùng lên từ Santro rồi nhanh chóng lan sang phần sau của Grand Cherokee. Người dân đã báo ngay cho lực lượng cứu hỏa Mumbai (MFB), hai xe cứu hỏa được điều động và nhanh chóng khống chế ngọn lửa chỉ trong vài phút. Cảnh sát Mumbai cũng phối hợp để đảm bảo an toàn và kiểm soát hiện trường.

Hình ảnh hậu quả cho thấy Santro gần như cháy trụi, trong khi Grand Cherokee hư hỏng phần đuôi, mặt trước gần như nguyên vẹn. Đèn cảnh báo của Grand Cherokee vẫn hoạt động sau khi lửa được dập tắt. Cảnh sát Marine Drive đã lập hồ sơ vụ việc và đang điều tra nguyên nhân, trong đó có khả năng xe Santro chạy bằng CNG, vốn phổ biến cho taxi nhỏ, nhưng việc lắp thêm CNG ngoài hãng và bảo dưỡng không đúng cách có thể tăng nguy cơ cháy nổ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông trên cả hai chiều bị tê liệt khoảng 35-40 phút. Sau khi lửa được dập, hai xe được cẩu đi để thông đường. Thanh tra giao thông Nilesh Waje cho biết: “Khoảng 19h45, gần Air India Junction, một taxi va chạm với xe hơi, cả hai bốc cháy. Rất may không có thương vong, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời khống chế ngọn lửa.”

Theo Cartoq

