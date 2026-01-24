Theo Cảnh sát tuần tra đường bộ Florida (FHP), rạng sáng 22/1, một tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên làn I-4 hướng Tây, đoạn qua thành phố Lakeland, thì phát hiện một chiếc Infiniti G37x chạy quá tốc độ. Khi kích hoạt radar, cảnh sát ghi nhận phương tiện này chạy 101 mph (khoảng 162 km/h) trong khu vực chỉ cho phép 70 mph (113 km/h).

Danh tính tài xế được xác định là Alfred Escobar-Hernandez, 28 tuổi. Theo nhà chức trách, người này tiếp tục tăng tốc, có thời điểm vượt 120 mph (gần 193 km/giờ) trong khi cảnh sát vẫn duy trì quan sát.

Khi cả hai xe đi vào địa phận hạt Hillsborough, chiếc Infiniti liên tục chuyển làn và đạt tốc độ cực đại 148 mph, tương đương gần 240 km/h, mức đủ khiến nhiều phương tiện tuần tra thông thường không thể theo kịp.

Tuy nhiên, chiếc xe bám theo không phải xe cảnh sát bình thường, mà là Ford Mustang GT 5.0 không gắn phù hiệu. Với sức mạnh của mẫu xe này, cảnh sát đã áp sát, chặn dừng phương tiện và bắt giữ tài xế theo Luật Super Speeder của Florida.

Lái Infiniti 240 km/giờ vẫn bị cảnh sát đuổi kịp bằng Mustang GT 5.0

Luật Super Speeder có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, áp dụng với các trường hợp chạy quá tốc độ cho phép từ 50 mph (khoảng 80 km/h) trở lên, hoặc đạt ngưỡng từ 100 mph (161 km/giờ). Người vi phạm có thể đối mặt các chế tài nghiêm khắc hơn như bắt buộc ra tòa, thậm chí bị tước giấy phép lái xe tùy mức độ.

FHP cho biết việc tăng cường xử lý các trường hợp chạy quá tốc độ nghiêm trọng đang được triển khai trên toàn bang. Trên mạng xã hội, lực lượng này cũng đăng tải hình ảnh chiếc Mustang GT không gắn biển cùng vụ bắt giữ nói trên, coi đây là thông điệp răn đe với những tài xế còn có ý định “đạp ga tùy tiện” trên các tuyến đường Florida.

Giới chức nhấn mạnh, trong bối cảnh luật mới được áp dụng quyết liệt, chạy quá tốc độ tại Florida không còn chỉ là bị phạt tiền, mà có thể là con đường nhanh nhất… vào trại giam.

Theo Carscoops

