Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bàn giao hồ sơ, tang vật và người liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Hai người bị điều tra gồm Đàm Quang Vỹ (54 tuổi, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; là tài xế xe khách) và Nguyễn Anh Dương (26 tuổi, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; là phụ xe).

Trước đó, lực lượng chức năng nghi vấn xe khách tuyến Việt Nam - Lào do Vỹ điều khiển có dấu hiệu vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phối hợp với hải quan và công an lập tổ công tác theo dõi.

2 đối tượng chỉ khu vực ném túi vàng. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Khoảng 13h05 ngày 30/5, khi xe khách mang BKS 81F-00xxx nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện Vỹ và Dương có biểu hiện bất thường khi đi vào khu vực nhà vệ sinh của nhà liên hợp cửa khẩu. Theo dõi hai người này, lực lượng chức năng phát hiện Vỹ ném một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà.

Tổ công tác lập tức kiểm tra, yêu cầu mở gói hàng. Bên trong gói này có 2 thỏi kim loại màu vàng dạng hình hộp chữ nhật.

Tài xế Vỹ và phụ xe Dương cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Bước đầu, Vỹ và Dương khai nhận số hàng trên là vàng, được một phụ nữ ở tỉnh Attapeu (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam để giao cho một người chưa rõ lai lịch, với tiền công 1 triệu đồng.

Tại thời điểm bị kiểm tra, Vỹ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Kết quả giám định cho thấy 2 miếng kim loại trên là vàng, tổng khối lượng 538,7 gram, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.