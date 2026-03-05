Ngày 5/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Mai Vũ Minh (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM), Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Okoye Christian Ikechukwu (41 tuổi, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) cùng 13 đồng phạm về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Mai Trà My nói với em trai là Mai Vũ Minh lập các công ty tại Việt Nam, mở tài khoản ngoại tệ và VNĐ đứng tên các công ty này.

Minh đã thành lập 9 công ty trên địa bàn TPHCM với mục đích là dùng tài khoản ngoại tệ của các công ty để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, Minh ra ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ thành VNĐ rồi rút tiền mặt đưa cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cơ quan điều tra xác định Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền nhận từ nước ngoài là hơn 789.000 USD. Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My thông qua Công ty Thực phẩm Vua.

Quá trình điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng My cùng chồng là người Nigeria hiện đang bỏ trốn. Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với vợ chồng My.

Trong khi đó, năm 2023, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu được một người bạn rủ tham gia vào việc nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam.

Vợ chồng Thắm đồng ý và thành lập 53 công ty "ma" để thực hiện chuyển gần 1,5 triệu USD. Sau đó, cặp đôi này chuyển đổi từ tiền USD sang VNĐ rồi chuyển cho Minh, My và một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch.

Sau khi thực hiện chuyển tiền thành công, vợ chồng Thắm được hưởng lợi gần 3 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng được đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê thành lập các công ty "ma" để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Đến tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb với Thúy để cả hai “hợp tác” trong công việc. Theo thỏa thuận, Selena trả cho Thúy 2% số tiền rút được.

Tháng 8/2023, do Thúy đứng tên nhiều công ty ''ma'', sợ bị công an phát hiện nên đối tượng bàn với Caleb tìm người đứng tên thay cho mình.

Sau đó, Thúy thuê Nguyễn Thị Hương (ngụ Ninh Bình) đứng tên thay cho mình với tiền công 2 triệu đồng/ngày. Từ tháng 8/2023 - 4/2024, Hương đã thành lập 116 công ty "ma" cho Thúy.

Tổng số tiền nhóm Thúy đã nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR (tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng). Hiện tại, Eneh Davidson Caleb đang bỏ trốn.

Hàng nghìn tỷ đồng được trung chuyển qua các tiệm vàng, cửa hàng

Theo cơ quan điều tra, Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và 2 chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để chuyển sang Campuchia. Đối tượng cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa (làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia).

Năm 2016, Nhân nhận thấy người dân hai nước Việt Nam và Campuchia không thể chuyển tiền qua lại nên bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm nơi chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Các tài liệu thể hiện từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Một đường dây khác do đối tượng tên Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) cầm đầu đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Duyên kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia, thường xuyên giao dịch nhận, chuyển tiền với Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngân đã thực hiện các khoản chuyển, nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến Duyên tại Campuchia.

Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.

Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) đã cấu kết với Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.