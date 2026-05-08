Ngày 8/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai tiếp nhận 18 người trở về nước. Ảnh: N.H

Theo đó, việc tiếp nhận được thực hiện tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trong số 18 người được bàn giao đợt này có 3 nam và 15 nữ đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, các công dân được lực lượng chức năng kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời được thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý sau khi trở về nước.

Lực lượng Công an xã Lộc Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành ghi nhận thông tin ban đầu, xác minh nhân thân, hướng dẫn công dân thực hiện các quy định pháp luật khi trở về nước.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, sàng lọc, xác minh từng trường hợp để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an lấy thông tin, xác minh từng trường hợp. Ảnh: N.H

Theo công an, hoạt động tiếp nhận công dân thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý địa bàn, bảo vệ an ninh biên giới, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đồng thời kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép, tìm kiếm việc làm “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài. Khi có nhu cầu lao động, đi lại qua biên giới, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật.