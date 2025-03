Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 3/3 tại một trạm thu phí trên cao tốc ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) và được camera an ninh ở khu vực ghi lại.

Xem video:

Theo đoạn video, chiếc xe con hiệu Lynk & Co 08 đã lao đi với tốc độ như tên bắn, tông thẳng vào trạm thu phí rồi lật 2 vòng. Hình ảnh sau đó do cơ quan quản lý đường cao tốc cung cấp cho thấy, túi khí của xe đã bung ra, phần đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng và một bánh trước bị gãy rời.

Ông Yin, người điều khiển chiếc xe có biển số của thành phố Trùng Khánh này đã ngủ gật và để xe ở chế độ tự lái. Tuy nhiên, có vẻ như chiếc Lynk & Co này không nhận diện chính xác trạm thu phí, khiến xe hầu như không giảm tốc độ và đâm vào các đảo an toàn. May mắn, người đàn ông này chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát giao thông cho rằng, công nghệ lái xe tự động về cơ bản chỉ là một tính năng "hỗ trợ người lái", nghĩa là tài xế phải luôn cảnh giác và sẵn sàng kiểm soát mọi lúc. Mặc dù đã bật chế độ tự lái, ông Yin vẫn vi phạm quy định về an toàn giao thông khi "lái xe trong tình trạng mệt mỏi" và "sử dụng sai hệ thống hỗ trợ lái xe". Ngoài ra, tài xế này phải chịu trách nhiệm về thiệt hại về cơ sở hạ tầng của trạm thu phí.

Theo Newsflare

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!