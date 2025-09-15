Xem video:

Nối tiếp việc lắp dải phân cách cứng trên trục Võ Chí Công, cơ quan chức năng Hà Nội đang triển khai đồng bộ hàng rào sắt trên cầu Nhật Tân nhằm mục tiêu tách làn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm tình trạng xe máy – ô tô lưu thông hỗn hợp.

Tuy nhiên, một đoạn video mới đây đã khiến dư luận xôn xao. Camera hành trình trên một ô tô ghi lại cảnh phương tiện đang di chuyển bình thường thì bất ngờ một xe máy từ làn đường dành riêng cho xe máy “vượt rào” rẽ ngang sang phần đường ô tô. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tài xế ô tô không khỏi hoảng hốt, phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đi xe máy không chỉ coi thường tính mạng bản thân mà còn đẩy người khác vào nguy hiểm.

Một tài khoản viết: “Lắp hàng rào để phân làn mà vẫn có người bất chấp, thật quá nguy hiểm. Chỉ cần tài xế ô tô phản xạ chậm nửa giây thì hậu quả khó lường.” Người khác bày tỏ: “Cầu Nhật Tân đông xe, tốc độ cao, mà rẽ kiểu này thì chẳng khác gì tự sát.”

Một số ý kiến cũng ủng hộ việc lắp đặt hàng rào cứng và cho rằng cần tăng cường xử phạt để răn đe, tránh tình trạng “vượt rào” tùy tiện.

Hành vi xe máy lấn sang làn ô tô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Làn đường được phân chia để đảm bảo an toàn và điều tiết luồng phương tiện hợp lý; việc đi sai làn làm cản trở giao thông, gây bất ngờ cho tài xế ô tô, dễ dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Cụ thể, căn cứ Điểm d, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy hoặc tương tự mà không đi đúng phần đường, làn đường quy định (trong đó bao gồm cả lấn sang làn ô tô) sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Điểm a, Khoản 10, Điều 7 nêu rõ, nếu hành vi lấn làn dẫn đến gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguồn video: Nguyễn Minh Phương/OFFB

