Xem video hiện trường vụ tai nạn:

Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra chiều 18/7 (giờ địa phương) tại Silver Spring, bang Maryland (Mỹ), đã khiến ít nhất 10 phương tiện bị hư hỏng.

Đáng chú ý, một chiếc Tesla Cybertruck bị biến dạng nghiêm trọng, phần thùng xe tách rời hoàn toàn khỏi cabin sau cú va chạm.

Tesla Cybertruck bị biến dạng nghiêm trọng.

Theo Carscoops, báo cáo ban đầu của giới chức hạt Montgomery cho biết một xe tải chở hàng đã mất lái khi đang lưu thông, sau đó lao vào nhiều phương tiện khác trên đường, gây ra vụ tai nạn dây chuyền.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt, hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong xe và sau đó được giải cứu.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc SUV màu đen bị lật nghiêng phía sau xe tải của công ty vận chuyển Nation Capital Movers, trong khi một chiếc SUV khác nằm chắn phía trước đầu xe tải sau cú va chạm.

Tại hiện trường cho thấy mức độ hư hỏng của nhiều phương tiện rất nghiêm trọng, đặc biệt là chiếc Tesla Cybertruck.

Tuy nhiên, chiếc Tesla Cybertruck là phương tiện thu hút sự chú ý nhiều nhất. Sau va chạm, phần cabin và thùng xe gần như tách rời hoàn toàn, để lộ các dây cáp điện nối giữa hai phần thân xe.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát xác nhận có 10 người được đưa đến các bệnh viện trong khu vực để điều trị các chấn thương nhẹ, trong đó có 3 trẻ em.

Hiện các nhà điều tra vẫn đang làm rõ diễn biến vụ việc và các yếu tố dẫn đến vụ tai nạn.

Theo Carscoops

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