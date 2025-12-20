Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào sáng 17/12, khi ông Saji Cherian, cũng là nghị sĩ bang (MLA) khu vực Chengannur, quận Alappuzha đang di chuyển trên chiếc Toyota Innova Crysta tới Thiruvananthapuram để tham dự cuộc họp nội các.

Đây là xe công vụ (mang số hiệu State car number 8) đã phục vụ Bộ trưởng trong nhiều năm. Không may, chiếc Toyota Innova Crysta gặp sự cố trên đường MC Road, đoạn qua khu vực Vamanapuram, cách Chengannur khoảng 80km.

Vị bộ trưởng thoát chết khi bánh sau xe Toyota Innova bung ra lúc đang chạy

Khi xe đang vào cua, lốp sau bên trái bất ngờ bung ra, phát ra tiếng động lớn. Thời điểm đó, xe vẫn đang chạy với tốc độ khá cao. Tài xế ban đầu cho rằng xe bị nổ lốp, nhưng vẫn kịp thời giữ lái và đưa xe dừng lại an toàn bên lề đường.

Kiểm tra kỹ hơn, mọi người mới phát hiện toàn bộ bánh sau đã rời khỏi cụm trục, không còn gắn trên xe.

Rất may, vụ việc không gây thương tích cho bất kỳ ai. Nhờ khả năng xử lý của tài xế, chiếc xe không bị lật hay va chạm với phương tiện khác.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Saji Cherian được đưa sang xe hộ tống và tiếp tục hành trình bằng ô tô của một nghị sĩ khác là ông DK Murali.

Ông Cherian cho rằng sự cố này là “bí ẩn”. Cảnh sát địa phương đã chủ động vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi vấn lỗi kỹ thuật sau bảo dưỡng

Theo các thông tin ban đầu, chiếc Toyota Innova Crysta này vừa được đưa đi bảo dưỡng không lâu trước khi xảy ra sự cố. Một trong những giả thuyết được đặt ra là bánh xe không được siết chặt đúng kỹ thuật.

Dù chưa có kết luận chính thức, đây được xem là nguyên nhân phổ biến trong các vụ bánh xe bung rời khi đang di chuyển. Lỗi này có thể xuất phát từ các nguyên nhân như: đai ốc hoặc bu-lông bị lỏng, gãy; siết không đúng lực tiêu chuẩn; lỗi trong quá trình lắp đặt; hỏng hóc các bộ phận như trục, moay-ơ hoặc vòng bi bánh xe...

Dựa trên hình ảnh hiện trường và các báo cáo ban đầu, nhiều khả năng đây là lỗi siết bánh (fastening failure). Nếu được xác nhận, trách nhiệm có thể thuộc về cơ sở bảo dưỡng, nơi đã thực hiện việc lắp bánh.

Đáng chú ý, Toyota Innova Crysta sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD). Với kết cấu này, nếu bánh xe trên trục sau bị lắp sai kỹ thuật, mô-men xoắn trong quá trình vận hành sẽ khiến bu-lông ngày càng lỏng hơn. Việc xe công vụ thường di chuyển với tốc độ cao càng làm tăng mức độ rủi ro.

