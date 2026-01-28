Nguyên nhân xuất phát từ nguy cơ cháy pin cao áp, sau khi hãng xe Đức Volkswagen đã ghi nhận 5 vụ hỏa hoạn riêng biệt liên quan trực tiếp đến lỗi pin.

Theo Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi mới nhất của Volkswagen ảnh hưởng đến 670 xe VW ID.4 đời 2023-2024. Vấn đề được xác định nằm ở pin cao áp, cụ thể là hiện tượng các điện cực bên trong pin bị xê dịch khỏi vị trí thiết kế, làm tăng nguy cơ chập điện và gây cháy.

Volkswagen cho biết họ lần đầu phát hiện dấu hiệu bất thường vào tháng 1/2024, khi một chiếc VW ID.4 bất ngờ bốc cháy trong lúc đang sử dụng sạc nhanh DC. Sự việc này đã buộc hãng xe Đức phải mở một cuộc điều tra kỹ thuật toàn diện.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, một vụ cháy thứ 2 tiếp tục được báo cáo, lần này xảy ra khi xe đang đỗ, làm dấy lên lo ngại lớn về mức độ an toàn của pin.

Chuỗi sự cố chưa dừng lại ở đó. Vụ cháy thứ 3 được ghi nhận vào tháng 10/2024, tiếp theo là vụ thứ 4 vào tháng 12/2024, trong đó chiếc xe đang được điều khiển trên đường. Đến tháng 8/2025, vụ cháy thứ 5 xảy ra khi xe tiếp tục sử dụng sạc nhanh DC.

Volkswagen thừa nhận việc xác định nguyên nhân gốc rễ gặp nhiều khó khăn do tính chất khác nhau của các sự kiện và tình trạng pin sau hỏa hoạn. Tuy vậy, quá trình phân tích tháo dỡ pin kết hợp với hình ảnh chụp CT đã xác nhận sự tồn tại của các điện cực bị dịch chuyển trong nhiều trường hợp. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Đến tháng 12/2025, Volkswagen chính thức ban hành lệnh triệu hồi xe. Chỉ chưa đầy hai tuần sau, hãng tiếp tục mở rộng phạm vi triệu hồi khi phát hiện thêm các pin có dấu hiệu lỗi tương tự.

Song song với đó, SK Battery America – nhà cung cấp pin cho dòng xe điện VW ID.4 cũng xác định thêm một lỗi sản xuất khác có thể gây hiện tượng điện cực bị xê dịch, dù chưa ghi nhận sự cố thực tế nào liên quan đến lỗi này.

Trong thông báo an toàn, Volkswagen cho biết 100% số xe nằm trong diện triệu hồi đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hãng khuyến cáo chủ xe ID.4 nên đỗ xe ngoài trời ngay sau khi sạc đầy, không sạc pin xe điện trong nhà qua đêm cho đến khi việc sửa chữa theo chương trình triệu hồi hoàn tất. Ngoài ra, người dùng được yêu cầu hạn chế sử dụng sạc nhanh DC và chỉ nên sạc pin ở mức tối đa 80%.

Để khắc phục triệt để, Volkswagen sẽ tiến hành thay thế các mô-đun pin cao áp trên các xe bị ảnh hưởng. Dù gây ra không ít bất tiện cho người sử dụng, hãng khẳng định đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở đợt triệu hồi này, Volkswagen còn đang triển khai một đợt triệu hồi VW ID.4 thứ 2, liên quan đến các xe sản xuất trong giai đoạn 2023-2025, với tổng số 43.881 xe. Đợt triệu hồi này nhằm xử lý nguy cơ pin quá nhiệt, có thể dẫn đến hiện tượng "lan truyền nhiệt" và trong những trường hợp hiếm hoi, có thể gây cháy xe.

Dù nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được xác định rõ, Volkswagen cho biết các phân tích ban đầu cho thấy một số sai lệch tại nhà cung cấp mô-đun pin có thể gây hiện tượng tự xả pin. Nếu gặp lỗi này, người dùng có thể nhận thấy phạm vi hoạt động hoặc hiệu suất xe bị suy giảm.

Trong khuôn khổ đợt triệu hồi thứ 2, các kỹ thuật viên Volkswagen sẽ kiểm tra tình trạng pin, cập nhật phần mềm phát hiện hiện tượng tự xả và thay thế pin nếu cần thiết. Hãng ước tính chỉ khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi gặp lỗi, tương đương khoảng 439 chiếc VW ID.4.

Liên tiếp các đợt triệu hồi liên quan đến pin đang đặt VW ID.4 vào tâm điểm chú ý, đồng thời cho thấy những thách thức lớn về an toàn mà các hãng xe phải đối mặt trong quá trình chuyển dịch sang xe điện.

