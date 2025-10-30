Một nhóm du khách từ thành phố Chandigarh (Ấn Độ) vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lái chiếc Maruti Gypsy lao thẳng xuống sông ở bang Goa lúc rạng sáng. Trong khi nhóm này khẳng định họ chỉ “làm theo chỉ dẫn của Google Maps”, người dân địa phương lại cho rằng nguyên nhân thực sự là do say rượu khi lái xe.

Xem video:

Đoạn video ghi lại vụ việc được kênh In Goa 24x7 đăng tải trên YouTube cho thấy chiếc xe SUV bán tải nằm lọt thỏm dưới sông, gần khu vực bến phà Aldona. Theo lời tài xế, nhóm du khách đã thuê xe để đi chơi đêm, và khi rời khỏi trung tâm Goa, họ dựa hoàn toàn vào chỉ dẫn trên bản đồ. Google Maps hiển thị tuyến đường đi thẳng, trong khi thực tế đó là đường dẫn xuống bến phà đã ngừng hoạt động từ lâu.

Sự cố xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, khi xe bất ngờ lao xuống sông. Người dân gần đó nghe thấy tiếng động lớn và lập tức gọi cứu hộ. Rất may, cả nhóm kịp thoát ra ngoài an toàn trước khi xe chìm.

Đến sáng, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để trục vớt chiếc xe. Khi kiểm tra bên trong, người dân phát hiện nhiều chai bia rỗng và túi thuốc lá. Điều này khiến họ tin rằng nhóm du khách đã uống rượu trước khi lái xe. Tuy nhiên, phía du khách phủ nhận, khẳng định tai nạn chỉ là do lỗi chỉ đường của Google Maps và họ “hoàn toàn tỉnh táo”.

“Trên đường không có biển cảnh báo hay rào chắn nào, chúng tôi không hề biết đó là đoạn dốc xuống bến phà,” một người trong nhóm nói. Sau vụ việc, người dân và lực lượng cứu hỏa đã kiến nghị chính quyền địa phương lắp đặt gờ giảm tốc hoặc biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này để tránh tai nạn tương tự.

Theo Cartoq