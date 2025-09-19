Một nữ tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn đã bị cảnh sát Tampa (bang Florida, Mỹ) bắt giữ vào rạng sáng 13/9 sau khi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên Xa lộ Liên tiểu bang 4 (I-4).

Theo Sở Cảnh sát Tampa, sau khi phát hiện chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc, lực lượng chức năng đã thông báo và đuổi theo chiếc xe này nhưng tài xế vẫn tăng tốc bỏ chạy.

Sau đó, phía cảnh sát buộc phải dùng kỹ thuật PIT (đâm xe tuần tra vào một bên hông ô tô phía trước làm mất lái khiến chiếc xe dừng lại) để ngăn chặn phương tiện một cách an toàn trên cao tốc.

Lúc bị dừng xe, tài xế là một cô gái có dấu hiệu say xỉn rõ rệt. Cuộc nói chuyện ngắn với cảnh sát cho thấy, nữ tài xế đang trên đường về nhà với trạng thái thiếu tỉnh táo và thậm chí còn không nhận ra mình đang đi ngược chiều ở cao tốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 0,202 mg/l cao gấp khoảng 2,5 giới hạn hợp pháp của bang Florida là 0,08 mg/l. Rất may không có thương tích nào được ghi nhận đối với cảnh sát, cảnh sát giao thông hay tài xế.

(Theo Newsflare)

