Theo công tố viên Pháp, vụ việc bị phát hiện khi một người hàng xóm tại làng Hagenbach (gần biên giới Thụy Sĩ và Đức) nghe thấy “âm thanh giống tiếng trẻ em” phát ra từ chiếc xe đỗ gần nhà và báo cảnh sát.

Sau khi phá cửa xe, lực lượng chức năng phát hiện một đứa trẻ nằm co quắp trong tư thế bào thai, không mặc quần áo, được phủ một tấm chăn, xung quanh là rác và chất thải sinh hoạt. Em được xác định bị suy dinh dưỡng và không còn khả năng đi lại do phải ngồi một chỗ trong thời gian dài.

Chiếc xe tải được đỗ gần một ngôi nhà trong làng Hagenbach. Ảnh: Sky News

Theo lời khai ban đầu, người cha (43 tuổi) thừa nhận đã nhốt con từ tháng 11/2024, khi cậu bé mới 7 tuổi. Ông nói làm vậy để “bảo vệ con”, bởi người bạn đời (37 tuổi) của ông muốn đưa cậu bé vào bệnh viện tâm thần.

Theo thông tin từ trang Le Parisien, cậu bé khai cha mang thức ăn hai lần mỗi ngày và để lại nước uống trong chai. Em phải đi tiểu vào chai nhựa, đại tiện vào túi rác; lần cuối được tắm là cuối năm 2024.

Trong thời gian em mất tích, gia đình và hàng xóm được thông báo em đã được đưa đi chăm sóc hoặc chuyển trường. Một số người từng nghe tiếng động từ chiếc xe nhưng được giải thích là “tiếng mèo” nên không nghi ngờ.

Hiện người cha bị tạm giam, bị truy tố về tội bắt giữ, giam giữ trái phép trẻ vị thành niên, đồng thời bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thức ăn và chăm sóc y tế.

Bạn đời của ông cũng bị cáo buộc không tố giác và không hỗ trợ trẻ em trong tình trạng nguy hiểm. Người này phủ nhận việc biết đứa trẻ bị nhốt trong xe và hiện được tại ngoại có điều kiện.

Một người hàng xóm kinh ngạc trước sự việc. Ảnh: Sky News

Một người hàng xóm tên Danielle cho biết sự việc “thực sự gây chấn động”. Bà nói: “Chúng tôi không thể hiểu nổi. Thật kinh hoàng, không có từ nào diễn tả được”.

Giới chức Pháp đang tiếp tục điều tra liệu có ai khác biết sự việc nhưng không báo cáo.