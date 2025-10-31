Lái xe trên những cung đường ở Ấn Độ luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ một giây lơ đãng cũng có thể trả giá bằng sinh mạng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ tai nạn giữa một chiếc Toyota Etios Liva và xe buýt tại thị trấn Edappal, huyện Malappuram, bang Kerala, khiến người xem thót tim.

Xem video:

Video do tài khoản Deadly Kalesh đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter) cho thấy, vụ việc được camera an ninh gắn trước một cửa hàng ghi lại. Chiếc Toyota Etios Liva, do một thanh niên ở Muvattupuzha (Ernakulam) điều khiển, đang cố vượt xe tải phía trước dù vạch kẻ giữa đường là vạch liền, báo hiệu khu vực cấm vượt.

Khi xe đang ở khúc cua, tài xế vẫn cố ép ga vượt lên mà không quan sát được phía ngược chiều. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt tư nhân lao tới. Dù đèn phanh của Toyota bật sáng, nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe con tông trực diện vào đầu xe buýt và bị hất văng sang bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu Toyota bị bẹp rúm, mái xe biến dạng, cửa xe bật tung. Người lái nằm bất tỉnh trong ghế, còn thân xe trượt dài tới trước cửa hàng nơi camera ghi hình. May mắn thay, tài xế chỉ bị thương và nhanh chóng được người dân cùng tài xế xe buýt chạy đến ứng cứu, phá cửa đưa ra ngoài, rồi chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hành vi vượt ẩu trên đoạn đường cong, một lỗi nguy hiểm mà tài xế hoàn toàn có thể tránh nếu tuân thủ quy tắc giao thông.

Giới chuyên gia giao thông khuyến cáo, người lái tuyệt đối không vượt khi có vạch liền hoặc tại khúc cua, cần đảm bảo không có xe ngược chiều và chỉ vượt khi đường đủ rộng, đủ tầm nhìn. Ngoài ra, nên ra tín hiệu xin vượt bằng còi hoặc đèn để tránh những tình huống tương tự.

Theo Cartoq