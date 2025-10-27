Tình huống va chạm giữa hai xe máy xảy ra vào sáng 22/10 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.

Theo đoạn video, chiếc xe máy do một người đàn ông đi từ đường nhánh để sang đường, đúng lúc này, một xe máy khác lao đến với tốc độ cao.

Dù cả hai cùng bấm còi, nhưng có thể vì đường trơn, tầm nhìn hạn chế do mưa và tài xế không chú ý nên hai xe đã đâm trực diện vào nhau. Rất may, cả hai tài xế chỉ bị thương nhẹ và có thể đứng dậy ngay.

Đoạn clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội kèm lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột trên mặt đường ướt. Các chuyên gia khuyến cáo tài xế cần giảm tốc, giữ khoảng cách và kiểm tra lốp, phanh kỹ lưỡng khi đi mưa để đảm bảo an toàn.

(Theo Newsflare)

