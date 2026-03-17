Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa bàn dài khoảng 148km, khai thác từ năm 2023.

Đến nay, tuyến đường đã phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, từ ngày 2/3 vừa qua, khi triển khai thu phí tự động không dừng, tại một số nút giao trên địa bàn đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt ở khu vực trước các trạm thu phí.

Trạm thu phí không dừng (ETC) được bố trí tại lối vào tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tháng 1/2026. Ảnh: P.T

Nguyên nhân ban đầu được đơn vị vận hành trạm thu phí xác định do lỗi hệ thống khiến phương tiện không được ghi nhận tín hiệu đầu vào, dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Sau khi ghi nhận sự việc, đơn vị vận hành đã tạm thời mở trạm để giải phóng phương tiện. Dù vậy, tình trạng lưu lượng giao thông lớn, nhất là vào dịp cuối tuần và lễ, Tết, tiếp tục gây áp lực lên hệ thống.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó có Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV, khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống thu phí ETC (bao gồm thiết bị và phần mềm) trên các tuyến cao tốc.

Mục tiêu là sớm khắc phục các tồn tại, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, góp phần duy trì giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng trên trong thời gian sớm nhất.