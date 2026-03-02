Theo đó, đoạn từ Km274+111,86 đến Km288+000 (khu vực Mai Sơn - phía bắc hầm Tam Điệp), tốc độ tối đa cho phép đối với tất cả các phương tiện là 80km/h. Đoạn tuyến trên đi qua địa bàn các phường Yên Thắng và Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Lực lượng chức năng vừa có thông báo thay đổi tốc độ tối đa cho phép trên một số đoạn của cao tốc Hà Nội – Thanh Hóa. Ảnh minh họa

Đoạn từ Km288+000 (phường Tam Điệp) đến Km386+240 (xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) sẽ được điều chỉnh tốc độ theo từng làn.

Làn số một (sát dải phân cách giữa) chỉ dành cho ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; các phương tiện này được phép lưu thông với tốc độ tối đa 90km/h.

Làn số hai dành cho xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại, với tốc độ tối đa 80km/h.

Lý do giảm tốc độ tối đa là do đoạn tuyến cao tốc trên chạy qua khu vực đồi núi, có nhiều thay đổi về địa hình, độ dốc lớn và liên tục.

Đồng thời, đây cũng là tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng theo quy mô phân kỳ (4 làn xe hạn chế, mỗi làn rộng 3,5m; không có làn dừng khẩn cấp liên tục).

“Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành khảo sát, đánh giá và thống nhất với việc giảm tốc độ tối đa trên tuyến”, đại diện Cục CSGT cho biết.