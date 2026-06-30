Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2024, Đinh Văn Long được Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh tuyển dụng làm tài xế xe bồn.

Khoảng 9h ngày 13/9/2025, Long điều khiển xe chở khoảng 14 tấn bê tông tươi đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội. Xe di chuyển với tốc độ khoảng 40 km/h theo đường đê ra tỉnh lộ 429, hướng về quốc lộ 1A.

Khi còn cách cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) khoảng 20m, một xe tải (chưa xác định được) đi cùng chiều xuất hiện bên trái xe bồn. Cùng thời điểm, nữ sinh Nguyễn Đào Hà A. điều khiển xe máy điện vượt lên từ bên phải. Qua gương chiếu hậu, Long nhìn thấy xe máy của nạn nhân vượt đến phần đuôi xe; khi xe máy đi ngang đầu xe bồn thì gặp xe tải chạy song song bên trái.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: XA

Vụ tai nạn thương tâm

Theo cáo trạng, khi đến khu vực cầu chui Vạn Điểm, do không làm chủ tốc độ, xe máy điện của cháu Nguyễn Đào Hà A. bị đổ xuống đường, nạn nhân ngã về bên trái ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước bên phải cán qua vùng bụng.

Long khai nghe tiếng va chạm lớn ở phía trước bên phải đầu xe, đồng thời cảm nhận vô lăng rung mạnh do lốp trước bên phải tác động vào vật cản. Cho rằng đã va chạm với nạn nhân, bị cáo đạp phanh nhưng xe vẫn trôi thêm khoảng 4m mới dừng.

Quan sát qua gương chiếu hậu, Long thấy xe máy điện nằm dưới lề đường, cạnh bánh sau bên phải xe bồn nhưng không thấy nữ sinh.

Theo cáo buộc, lo sợ phải bồi thường số tiền lớn nếu nạn nhân còn sống, còn nếu nạn nhân tử vong thì sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự, Long nảy sinh ý định tiếp tục lái xe cán qua người cháu A. Bị cáo vào số, cho xe chạy tiếp. Dù cảm nhận vô lăng nặng bất thường và lốp xe mài lên vật cản dưới gầm, Long vẫn điều khiển xe tiến thêm khoảng 10m.

Chỉ đến khi người dân chạy tới chặn đầu xe, hô lớn "tai nạn rồi" và chỉ xuống gầm xe, Long mới dừng lại. Xuống kiểm tra, bị cáo phát hiện cháu A. mắc kẹt dưới gầm xe, bị kéo lê trên mặt đường.

Long sau đó lùi xe khoảng 3m. Khi nạn nhân được đưa ra ngoài, cháu A. vẫn còn sống nhưng bị chấn thương rất nặng vùng bụng. Bị cáo rời khỏi hiện trường và đến 19h cùng ngày ra Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng tử vong trước khi tới nơi.

Trong quá trình điều tra, con gái bị cáo tự nguyện bồi thường 80 triệu đồng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh bồi thường thêm 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đại diện gia đình bị hại đề nghị xử lý nghiêm bị cáo theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng, gồm chi phí cấp cứu, mai táng và tổn thất tinh thần.

HĐXX nhận định hành vi của Long là đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây tai nạn, bị cáo vì sợ phải bồi thường đã cố ý tiếp tục điều khiển xe chèn qua người nạn nhân, dẫn đến hậu quả tử vong. Hành vi thể hiện lỗi cố ý trực tiếp, mang tính côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài mức án 20 năm tù về tội Giết người, tòa buộc bị cáo bồi thường thêm 182 triệu đồng cho gia đình bị hại.