Ngày 8/2, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt một trường hợp tài xế để bùn đất che lấp biển số ô tô.

Cụ thể, tối 7/2, sau khi nhận được chỉ đạo xử lý của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đối với trường hợp ô tô có biển số phía sau bị che lấp khi lưu thông trên đường, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử tổ công tác tiếp cận, dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện ô tô được gắn biển số 30M-36X.XX phía sau không đúng vị trí thiết kế của nhà sản xuất, phần ký tự trên biển số bị camera lùi che lấp.

Camera che lấp ký tự trên biển số ô tô. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế Lê Đình T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) với lỗi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. Với hành vi này, tài xế T. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng kiểm tra xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát 29H-227.XX do tài xế Nguyễn Đức Q. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển. Tài xế đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển.

Xe bồn có biển số bị che lấp. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, xe bồn có biển số phía sau bị bùn đất, xi măng bám lâu ngày, che lấp chữ, số.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Q. về hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số. Với lỗi này, tài xế Q. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.