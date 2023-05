Chiều 16/5, thông tin từ Công an xã Ea Phê (huyện Krông Pắk) xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của tài xế Nguyễn Tiến Thành (SN 1998, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về việc bị lái xe ô tô con đánh khi đang lưu thông trên quốc lộ 26.

"Hiện công an xã Ea Phê đã lấy lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra, xử lý", công an xã Ea Phê cho biết.

Khi đánh anh Thành xong, tài xế xe con lên xe bỏ chạy. Ảnh: Tài xế Thành cung cấp

Theo lời kể của anh Nguyễn Tiến Thành, vào khoảng 13h ngày 13/5, trong quá trình điều khiển xe bồn BKS 47C-099.89 lưu thông trên QL26 theo hướng Ea Kar - TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe đến xã Ea Phê (huyện Krông Pắk), một người điều khiển ô tô mang BKS 47A-560.95 chạy cùng chiều vượt lên chặn đầu phía trước, sau đó người này mở cửa rồi lao đến đánh anh Thành. Vụ việc được camera hành trình xe bồn ghi lại.

Kính xe bồn bị đập vỡ vụn. Ảnh: Tài xế Thành cung cấp

Theo hình ảnh từ camera hành trình mà anh Thành cung cấp, khi vượt được xe anh Thành, tài xế xe con đạp phanh liên tục để xe anh Thành tông vào. Lúc này anh Thành phải đánh lái né tránh trên một đoạn đường dài.

Anh Thành bị thương ở tay. Ảnh: Tài xế Thành cung cấp

"Sau đó, người này dừng xe lại chạy về phía cabin xe tôi, mở cửa lấy cờ lê đánh tới tấp khiến tôi bị thương ở tay và sau gáy. Tài xế xe con còn đạp vỡ kính xe rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi”, tài xế Thành bức xúc cho biết.

Cũng theo tài xế Thành, người đánh anh bị thương tên là B., hiện đang trú tại huyện Krông Pắk. Anh Thành rất muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Video: Tài xế xe con chặn đầu đánh tài xế xe bồn trọng thương