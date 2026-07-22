Ông Liu vừa làm tài xế xe công nghệ vừa làm tình nguyện viên sơ cứu của thành phố. Ảnh: Nfplus

Liu Xianfu (54 tuổi) là một tài xế xe công nghệ tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ông cũng là một tình nguyện viên sơ cứu của thành phố. Trước khi làm công việc như hiện tại, ông từng là tài xế xe tải rồi chuyển sang lái taxi.

Trong quá trình làm nghề, ông nhiều lần chứng kiến các vụ tai nạn giao thông nhưng không thể hỗ trợ vì thiếu kiến thức sơ cứu. Ông quyết định học thêm kỹ năng sơ cứu rồi tham gia đội tình nguyện.

Theo ông Liu, nhiệm vụ của các tình nguyện viên trong đội là hỗ trợ ban đầu trước khi nhân viên y tế đến hiện trường. Ông sẽ đánh giá tình trạng nạn nhân, thực hiện hồi sức tim phổi và sử dụng máy khử rung tim khi cần thiết.

Thông qua ứng dụng cứu hộ khẩn cấp, hệ thống sẽ gửi thông báo đến tình nguyện viên trong phạm vi bán kính 3km tính từ nơi xảy ra sự cố, theo SCMP.

Ông cho biết, nhiều tình nguyện viên trong đội cũng là tài xế xe công nghệ hoặc nhân viên giao hàng. Do thường xuyên di chuyển trên đường phố và quen thuộc địa bàn, họ có thể đến hiện trường trước xe cứu thương.

Để tránh việc nhận chuyến xe công nghệ làm gián đoạn các thông báo khẩn cấp, ông Liu sử dụng một chiếc điện thoại riêng dành cho ứng dụng cứu hộ.

Ông Liu mua 2 máy khử rung tim tự động để mang trên xe đi cứu người. Ảnh: Nfplus

Trong 1 năm qua, ông Liu đã hỗ trợ 385 người. Ông chia sẻ rằng, các tình nguyện viên như ông thường cố gắng tận dụng "4 phút vàng" sau khi xảy ra ngừng tim - khoảng thời gian quan trọng để tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu.

Ngoài những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, ông cũng hỗ trợ một số tình huống khác như người say rượu nằm bên đường hoặc người bị thương do tai nạn.

Trên xe, ông luôn để 2 máy khử rung tim tự động (AED). Hai thiết bị này có tổng giá trị hơn 20.000 nhân dân tệ (77,8 triệu đồng), trong khi thu nhập hàng tháng của ông khoảng 3.000 - 4.000 nhân dân tệ (11,6 - 15,5 triệu đồng).

Mỗi buổi sáng, ông kiểm tra tình trạng xe và bộ dụng cụ sơ cứu trước khi bắt đầu công việc. Sau khi kết thúc ngày làm việc, thường vào lúc 21h, ông chuyển máy AED từ cốp xe lên hàng ghế sau và đỗ xe mà không khóa cửa để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Để có sức khoẻ, ông Liu duy trì thói quen chạy ít nhất 6km mỗi sáng.

Câu chuyện của ông nhận được nhiều phản hồi trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng các đội tình nguyện sơ cứu nên được phát triển rộng rãi hơn và nhiều người cần được trang bị các kỹ năng sơ cứu cơ bản.