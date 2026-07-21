Khoảng 2 năm nay, đều đặn mỗi tuần vài lần, chị Vũ Hương Giang (Hà Nội) lại lái xe vượt quãng đường khoảng 40km từ trung tâm thành phố tới phường Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ).

Điểm dừng chân của chị là một ngôi nhà mái đỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng nhưng vẫn đủ nổi bật trong khung cảnh xanh mướt của núi rừng, cỏ cây.

Đây là không gian sống thứ 2 của gia đình 3 thế hệ nhà chị Giang, nơi “thành phố bị bỏ lại sau lưng”, chỉ còn âm thanh của tiếng chim hót.

“Nơi này thực sự rất tuyệt. Không gian yên tĩnh, chim chóc hót líu lo cả ngày.

Bầu không khí cũng trong lành dễ chịu, nhiệt độ luôn mát mẻ hơn thành phố khoảng 2-3 độ C”, chị Giang chia sẻ.

Không gian nghỉ dưỡng gần Hà Nội của gia đình chị Giang

8 tháng tìm đất để hiện thực hóa ước mơ

Chị Giang hiện điều hành một công ty chuyên tổ chức sự kiện và dịch vụ cưới hỏi.

Với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển và được trải nghiệm khá nhiều khu nghỉ đẹp, chị dần có thêm nguồn cảm hứng và ấp ủ ý định xây dựng một ngôi nhà nghỉ dưỡng cho riêng mình.

“Mình mơ ước có một ngôi nhà ở đồng quê với khu vườn thật rộng để trồng thật nhiều loại cây và hoa yêu thích.

Vì công việc chuyên về thiết kế, trang trí nên mình cũng muốn sở hữu một không gian tràn ngập nắng để thỏa sức sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng mới và tái tạo năng lượng, đồng thời có thêm chốn thư giãn lý tưởng cho cả gia đình”, chị nói.

Ngôi nhà tọa lạc ở địa hình đồi núi nên tốn nhiều công sức san ủi mặt bằng, xây tường đá kè bao xung quanh chống sạt lở…

Nghĩ là làm, cách đây 3 năm, chị Giang bắt đầu tìm đất để hiện thực hóa ý tưởng. Nữ giám đốc quyết định chọn khu vực Lương Sơn (Hòa Bình) làm điểm dừng chân.

Theo chị, khu vực này nhiều năm nay được ví như “thủ phủ nghỉ dưỡng” gần Hà Nội nhất với lợi thế cảnh quan thiên nhiên đẹp, đa dạng từ núi đá vôi, thung lũng… đến rừng nguyên sinh.

Đường sá tới đây cũng thuận tiện, hạ tầng ngày càng được đầu tư.

“Quan trọng nhất là địa điểm này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, phù hợp để di chuyển trong ngày”, nữ giám đốc cho hay.

Ngôi nhà thoạt nhìn khá giản dị, nhẹ nhàng nhưng điểm nhấn nổi bật lại được tô điểm bằng nội thất tinh tế bên trong

Tuy nhiên, phải tốn khoảng 8 tháng, chị Giang mới tìm được mảnh đất ưng ý.

Mảnh đất rộng 2.000m2, đáp ứng các tiêu chí như: không quá gần đường lớn nhưng đường phải đủ rộng để ô tô có thể vào tận nơi; phải có tầm nhìn đẹp, thoáng đãng; không quá hoang vu hay quá xa khu dân cư…

Song, điểm trừ duy nhất là hiện trạng đất khá xấu, trũng ngập quanh năm, chỗ thấp chỗ cao. Nếu xây dựng ở đây, chị xác định sẽ phải đổ rất nhiều đất và tốn nhiều thời gian, kinh phí cho việc san ủi, làm hệ thống cấp thoát nước, kè đá bao tường...

“Thoạt nhìn, không ai đánh giá cao mảnh đất này vì nó nằm ở vị trí khá trũng, xung quanh ngập lụt, ao hồ tù đọng lâu năm. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định xây nhà ở đây dù nhiều người hoài nghi”, chị Giang kể lại.

Kiến trúc đẹp như ở trời Tây

Sau khi mua đất, chị Giang quyết định triển khai thi công ngay, xây dựng không gian sống thứ 2 theo phong cách Địa Trung Hải.

Theo chị, đây là phong cách phù hợp với khí hậu Việt Nam, có đặc trưng là mái ngói đỏ đất nung, giúp ngôi nhà mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, đặc biệt có thể tận dụng tối đa tầm nhìn đồi núi bao quanh của khu đất.

Để bể bơi sạch sẽ, đảm bảo giữa không gian đồi núi, chị Giang phải đầu tư hệ thống lọc nhiều lớp khử khuẩn

Trên khu đất rộng 2.000m2, chị Giang bố trí 4 phân khu chức năng.

Khu phía trước là sân rộng với tiểu cảnh trung tâm, đủ không gian để ô tô di chuyển và đỗ ngay trước sảnh; bên cạnh là gara, 1 phòng kho và 1 phòng nghỉ cho người làm vườn.

Khu nhà chính gồm phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và sảnh rộng.

Phía sau là bể bơi ngoài trời rộng 90m2. Kế bên là khu vườn thư giãn kết hợp bếp nướng.

Từng khu vực trong nhà đều được bài trí tinh tế

Cuối cùng là khu vực sân thể thao mini đa năng và vườn rau xanh với nhiều loại rau củ theo mùa do mẹ chị tự tay chăm sóc.

Chị dự định cuối năm nay sẽ bổ sung một số hạng mục như thư viện, spa, phòng vẽ và phòng xem phim để hoàn thiện không gian nghỉ dưỡng.

Nữ giám đốc cho biết, gia đình mất hơn 1 năm để hoàn thiện ngôi nhà và cảnh quan, từ khâu lên ý tưởng đến thi công.

Quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn do công trình ở xa thành phố, đội ngũ thi công địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu nên chị phải huy động thêm thợ thành phố về hỗ trợ. Việc thi công cũng nhiều lần bị gián đoạn vì trùng mùa mưa. Ngoài ra, khu đất rộng, địa hình phức tạp nên gia đình phải dựng thêm nhiều cột điện để kéo điện vào nhà.

Về cảnh quan, chị phải thuê đội trồng vườn chuyên nghiệp thường xuyên trồng cây, cắt tỉa, bên cạnh sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình

Khi công trình hoàn thiện, mỗi góc trong ngôi nhà đều trở thành không gian yêu thích của gia đình chị Giang. Mỗi khi xong việc ở Hà Nội, chị lại muốn lái xe về đây để tận hưởng sự yên bình. Vào kỳ nghỉ hè, cả gia đình gần như sống trọn tại căn nhà này.

"Về đây, cả nhà được tự tay ra vườn hái rau củ, chăm cây, làm vườn, bơi lội, đá bóng... nên lúc nào cũng có việc để làm.

Điều khiến mình hạnh phúc nhất là được nhìn 3 thế hệ cùng quây quần, làm việc và gắn kết với nhau. Đó là những kỷ niệm vô giá mà ngôi nhà này mang lại", chị Giang chia sẻ.

Ảnh: Huong Giang Vu