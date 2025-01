Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 6 ngày từ (25/1 - 30/1), toàn quốc đã xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông khiến 137 người chết và 257 người bị thương. "So với cùng kỳ năm 2024 giảm 189 vụ, giảm 101 người chết và giảm 167 người bị thương", đại diện Cục CSGT đưa ra số liệu so sánh. Trong đó, đường bộ xảy ra 306 vụ, làm chết 136 người và bị thương 256 người. So với cùng kỳ năm 2024 đã giảm 189 vụ (-38,18%), giảm 101 người chết (-42,62%) và giảm 167 người bị thương (-39,48%). Trên đường sắt xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. Tại đường thủy nội địa cũng xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.