Chiều 25/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trịnh Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của bà Clarissa April (quốc tịch Mỹ) về việc bị một tài xế xe ôm chở vòng vèo qua nhiều tuyến phố rồi thu mức giá cao bất thường.

Ông L. chụp ảnh cùng nữ du khách người nước ngoài. Ảnh: Trung Đức

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh. Người lái xe được xác định là ông P.V.L. (SN 1964, thường trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại trụ sở công an, ông L. thừa nhận sau khi đón nữ du khách đã tự ý thay đổi lộ trình, chở bà đi sai so với kế hoạch ban đầu và thu số tiền 1 triệu đồng.

Ông L. cam kết không tái phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới du khách và hoàn trả số tiền.

Nữ du khách nước ngoài nhận lại tiền.

Bà Clarissa April đã nhận lại 800.000 đồng và bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để tránh những sự việc tương tự lặp lại.