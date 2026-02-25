Ngày 25/2, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết công an phường đã mời một lái xe ôm lên làm việc vì bị phản ánh có hành vi “chặt chém” nữ du khách nước ngoài, thu 1 triệu đồng cho quãng đường dài khoảng 7km.

Nữ du khách nước ngoài và tài xế xe ôm chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: Trung Đức

Theo thông tin phản ánh, chiều 24/2, chị C.S, một nữ du khách nước ngoài, bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô) đến phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm).

Sau khi được một nam lái xe ôm mời chào, nữ du khách đồng ý lên xe và được chở đi quãng đường khoảng 7km. Trong quá trình di chuyển, tài xế còn đưa người này đến khu vực phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để chụp ảnh.

Kết thúc hành trình tại phố Tràng Tiền, khi thanh toán tiền xe, nữ du khách cho rằng mình bị “chặt chém” 1 triệu đồng cho quãng đường nói trên. Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. “Công an phường đã mời tài xế xe ôm nêu trên tới trụ sở để lấy lời khai và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ”, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cho biết.