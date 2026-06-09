Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc nhân sự cùng các diễn giả chiến lược đến từ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tạo nên một diễn đàn chuyên sâu xoay quanh chủ đề năng lực như một nguồn vốn giá trị trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Trong kỷ nguyên AI và những biến động chưa từng có của thị trường, năng lực không còn là một lợi thế bổ trợ mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược quyết định khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Talentnet nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của các tổ chức trong việc xây dựng năng lực lãnh đạo, đội ngũ và năng lực thực thi một cách bài bản, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng tăng trưởng và thực tiễn triển khai.

Theo đó, Talentnet Academy chính thức ra mắt phiên bản mới với định hướng “Biến năng lực thành nguồn vốn giá trị”, hướng đến mục tiêu trở thành đối tác phát triển năng lực, nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Bà Tiêu Yến Trinh, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc Talentnet công bố ra mắt Talentnet Academy phiên bản mới

Tại sự kiện, đại diện từ các đối tác đã mang đến những góc nhìn thực tiễn, minh chứng cho cách ứng dụng dữ liệu chuẩn quốc tế cùng phương pháp chuyên sâu để tháo gỡ bài toán năng lực cho doanh nghiệp.

Sự kiện mở ra không gian đối thoại vĩ mô thông qua các phiên trình bày và tọa đàm từ đại diện Unilever Việt Nam, DKSH Việt Nam, CAO Fine Jewellery... Qua lăng kính của những nhà điều hành, các điểm nghẽn kìm hãm tốc độ thực thi đã được mổ xẻ trực diện, đồng thời mang đến những bài học thành công về phát triển năng lực đội ngũ và các xu hướng nguồn lực đang định hình tương lai tổ chức trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở những phiên thảo luận chuyên sâu, sự kiện còn mang đến một trải nghiệm giá trị như Game-hóa độc quyền (Gamification), Chẩn đoán nhanh Năng lực đội ngũ (Workforce Capability Diagnostics). Qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp đã có không gian kết nối cởi mở với các chỉ số nền tảng, và nhận diện các khoảng trống cần được ưu tiên phát triển.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cùng trao đổi về những thách thức và cơ hội trong hành trình xây dựng năng lực tăng trưởng cho tổ chức.

Lãnh đạo doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động tương tác tại sự kiện ra mắt Talentnet Academy

Một trong những điểm sáng nổi bật tại sự kiện là Báo cáo Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026, với dữ liệu độc quyền từ khảo sát gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc nhân sự - lực lượng thực chiến và nắm rõ bức tranh nguồn lực tại đơn vị mình. Cùng với việc mang lại góc nhìn thực tế về năng lực đội ngũ tại các doanh nghiệp Việt Nam, đây còn được xem là cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp đối sánh, định chuẩn và hoạch định các ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Talentnet Academy trình bày Báo cáo Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026

“Năng lực không đơn thuần chỉ là một hạng mục đào tạo, mà chính là 'hệ điều hành' trung tâm quyết định sự thành bại của mọi chiến lược kinh doanh. Sự ra mắt của Talentnet Academy phiên bản mới nhằm góp phần giải những điểm nghẽn thực thi hiện tại, mà còn là cam kết dài hạn: Nâng tầm con người để định hình một tương lai tăng trưởng bền vững, nơi năng lực thực sự trở thành nguồn vốn chiến lược của mọi tổ chức, bà Tiêu Yến Trinh - Nhà sáng lập & Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài Talentnet Corporation nhận định.

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https://www.talentnetacademy.com/

(Nguồn: Talentnet Academy)