Mới đây, theo thông tin từ UBND xã Toàn Thắng (tỉnh Phú Thọ), chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị quản lý thác Trăng tạm dừng hoạt động khai thác du lịch tại đây sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nam du khách tử vong khi tắm thác hôm 31/5.

Ông Nguyễn Vũ Hùng - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, việc tạm dừng hoạt động du lịch tại thác Trăng nhằm tạm thời không cho du khách vào khu vực tắm thác để bảo đảm an toàn và phục vụ cho công tác rà soát.

"Việc dừng hoạt động du lịch ở thác Trăng để đánh giá toàn diện mức độ an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, tắm thác tại đây", ông Hùng nhấn mạnh.

Hiện UBND xã Toàn Thắng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ mất an toàn tại thác Trăng.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu đơn vị quản lý phải tăng cường hệ thống biển cảnh báo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi khu du lịch hoạt động trở lại.

Thác Trăng là điểm đến hút khách dịp hè ở Phú Thọ. Ảnh: Phạm Huy Tiến

Thác Trăng là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nằm trên địa bàn xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ (thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ).

Điểm đến này cách thành phố Hà Nội khoảng 90km, thu hút đông đảo du khách, nhất là vào những tháng hè nhờ khung cảnh xanh mát, nước trong, sạch và có nhiều hoạt động vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên.

Năm 2019, thác Trăng cũng được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.