Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Cao Dương Linh (20 tuổi) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cả hai cùng trú tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Đối tượng Đạt (bìa trái) và Linh tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội, Đạt quen biết em L.A. (14 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi nảy sinh tình cảm. Trong quá trình gặp gỡ, Đạt rủ thêm Linh đi cùng; phía L.A. cũng rủ em gái 12 tuổi đi theo để giới thiệu cho Linh.

Mặc dù biết rõ các nạn nhân đều chưa đủ tuổi, Đạt vẫn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại đối với L.A., còn Linh nhiều lần xâm hại em gái của L.A.

Sự việc sau đó bị gia đình nạn nhân phát hiện và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.