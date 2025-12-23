XEM CLIP:

Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp và viện kiểm sát thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Mảnh. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h35 ngày 5/12, tài xế Mảnh điều khiển xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), xe chuyển hướng sang lề trái.

Xe khách sau đó va chạm mạnh vào 3 thanh niên đang ngồi uống nước trên lề đường gồm: anh H.T.T (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung), T.Đ.T.T (18 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) và H.N.K.M (17 tuổi, ngụ xã Lấp Vò).

Cú tông trực diện khiến anh H.T.T và H.N.K.M tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Nhóm thanh niên ngồi uống nước bên đường trước khi bị xe khách tông. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có 20 người gồm: tài xế Mảnh, một tài xế phụ, một lơ xe và 17 hành khách. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Mảnh không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã đến Công an xã Lấp Vò đầu thú.