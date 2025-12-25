Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lập nhiều tài khoản trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… để quảng cáo dịch vụ “mại dâm”, kèm theo hình ảnh, clip các cô gái trẻ ăn mặc hở hang, gợi cảm nhằm dụ dỗ những người có nhu cầu.

Cảnh giác với dịch vụ “mại dâm online”. Ảnh: CACC

Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Telegram, tiếp tục gửi hình ảnh các cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân đăng ký tài khoản thành viên để được sử dụng dịch vụ và hưởng các “ưu đãi riêng”.

Do mức phí ban đầu không lớn, thường từ 100–200 nghìn đồng, nhiều nạn nhân chủ quan chuyển tiền. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” với số tiền ngày càng lớn để được hưởng ưu đãi cao hơn, khiến nhiều người sập bẫy; có trường hợp bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm” trên không gian mạng.

Người dân cần cẩn trọng với các yêu cầu về tài chính khi hoạt động trên môi trường mạng như nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên, nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.