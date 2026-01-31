Ngày 31/1, Công an phường Cái Khế (TP Cần Thơ) cho biết đã xác minh, làm rõ về đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, một người đàn ông trung niên đã có hành vi chửi bới, không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu ô tô gây cản trở giao thông.

Hình ảnh người đàn ông chặn đầu ô tô được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Qua xác minh, Công an phường Cái Khế xác định người thực hiện các hành vi trên là ông L.T.P. (ngụ xã Giai Xuân, TP Cần Thơ).

Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình cho biết ông P. có tiền sử bị "rối loạn phân liệt cảm xúc", không thể làm chủ hành vi, dẫn đến sự việc như trên.

Gia đình đã làm thủ tục bảo lãnh, đưa ông P. về nhà để điều trị, đồng thời cam kết quản lý chặt chẽ, không để xảy ra việc tương tự gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ông P. tại trụ sở Công an phường Cái Khế. Ảnh: CACC

Công an phường Cái Khế cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị và an toàn giao thông để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.