Tối 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú tại khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Văn Ý tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4h30 ngày 7/4, Nguyễn Văn Ý cùng hai người bạn đi ăn bánh bèo tại quán trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, do bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) làm chủ.

Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi liên quan đến việc mua bán bánh bèo. Sau đó, Ý đã dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm bà L.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng dao đe dọa, dùng ghế nhựa ném vào người và dùng tay đánh vào đầu, mặt bà L. gây thương tích. Khi con trai bà L. đến hiện trường, Ý tiếp tục rượt đuổi, đánh nhau với con trai nạn nhân.

Nạn nhân ôm mặt chúi xuống bàn sau khi bị đối tượng Ý hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Nguyễn Văn Ý mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu và có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Ý theo quy định.