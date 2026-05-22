Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải) để điều tra về tội “Giết người”.

Bà Sau bị xác định có vai trò đồng phạm trong vụ án giết người xảy ra trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải). Nạn nhân là ông N.C.T. (SN 1984), chồng của bà Sau.

Trước đó, ngày 26/2, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, con ruột của nạn nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên nhận thấy lời khai của Bảo có nhiều mâu thuẫn với dấu vết hiện trường và diễn biến vụ án. Từ đó, cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/2, Bảo cùng Nguyễn Quốc H. (SN 2012, em ruột của Bảo) thực hiện theo kế hoạch đã được mẹ kế dàn dựng, bàn bạc từ trước.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau. Ảnh: Thành Anh

Theo lời khai ban đầu, năm 2025, bà Sau kết hôn với ông N.C.T. Trong quá trình chung sống, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, bà Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng ông T. có con riêng và sẽ để lại tài sản cho người này.

Cơ quan điều tra xác định, bà Sau lấy lý do trên để xúi giục Bảo và H. thực hiện hành vi giết cha ruột nhằm chiếm tài sản. Ngoài ra, bà Sau còn bị cáo buộc trực tiếp bàn bạc kế hoạch gây án, hứa sẽ giữ tài sản và “lo liệu” cho Bảo trong thời gian đi tù.

Khoảng 22h ngày 23/2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với cha ruột. Sau khi được người thân can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 2h ngày 24/2, Bảo quay trở lại nhà, vào phòng ngủ của ông T. và thực hiện hành vi phạm tội nhưng bất thành. Bị tấn công bất ngờ, ông T. chống cự, hô hoán nên Bảo dừng lại rồi bỏ đi.

Đến khoảng 4h cùng ngày, bà Sau tiếp tục gọi Bảo quay lại nhà, chuẩn bị sẵn hung khí và mở cửa để Bảo vào trong. Trong quá trình vụ việc xảy ra, bà Sau và H. có mặt tại hiện trường nhưng không can ngăn.

Thậm chí, Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau khi Bảo rời đi, Sau tiếp tục thúc giục H. dùng bàn ủi đánh vào đầu cha ruột đến khi bất tỉnh.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Sau còn xóa dấu vết hiện trường, yêu cầu Bảo trở lại khách sạn và hướng dẫn H. thay quần áo nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bà Sau giữ vai trò chủ mưu, xúi giục, giúp sức tích cực trong vụ án.

Riêng Nguyễn Quốc H. do thực hiện hành vi khi chưa đủ 13 tuổi nên cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định.