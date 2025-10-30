Hôm nay (30/10), Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ người đàn ông tên T. để làm rõ nghi án cụ bà 72 tuổi bị sát hại tại nhà riêng.

Chiều 29/10, người dân phát hiện bà N.T.N. (72 tuổi) tử vong trong căn nhà cấp 4 trên đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Nghi ngờ cụ bà bị sát hại, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi phát hiện cụ bà tử vong, nghi bị sát hại. Ảnh: N.X

Công an có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng trích xuất các camera quanh hiện trường, phát hiện có nam thanh niên đi vào nhà bà N. vào chiều 29/10, trước khi cụ bà bị sát hại.

Cảnh sát xác định người xuất hiện trong camera là T. sống gần nhà nạn nhân.

Công an đã đưa nghi can đến nơi xảy ra sự việc để thực nghiệm hiện trường, tìm hung khí gây án nhằm củng cố hồ sơ xử lý.