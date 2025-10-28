Ngày 28/10, Công an phường Bình Đông (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ người đàn ông 35 tuổi dùng súng giả cướp tại chợ Bình Điền.

Nghi phạm Trần Minh Tân. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 27/10, Trần Minh Tân (35 tuổi, quê Đồng Tháp) giả vờ vào một sạp hàng trong chợ Bình Điền (phường Bình Đông) mua đồ, rồi bất ngờ giật túi tiền khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp.

Tân bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi. Lúc này, anh ta rút vật giống súng ra đe dọa khiến nhiều người hoảng sợ.

Các tiểu thương tri hô, truy đuổi, Tân vứt lại túi tiền, chạy vào bãi đất trống gần chợ để trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Đông cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an TPHCM tổ chức bao vây, truy bắt. Đến 9h cùng ngày, Tân bị khống chế tại khu đất trống bên cạnh chợ Bình Điền.

Công an thu giữ xe máy, một khẩu súng đồ chơi và con dao. Làm việc với cơ quan điều tra, Tân khai do túng tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp.

Công an phường Bình Đông đã tiếp nhận hồ sơ, người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.