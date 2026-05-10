Ngày 10/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 2002, quê Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (SN 2000, quê Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/5, lực lượng công an tiếp nhận tin về vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán karaoke H.G. (khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành).

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng là khách đến hát karaoke. Khi thanh toán để ra về thì phát sinh mâu thuẫn với nhân viên. Sau lời qua tiếng lại, các đối tượng đã sử dụng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công chủ quán là anh H.H.T. cùng nhân viên là anh L.A.T.

Hậu quả, anh H.T. bị chấn thương nặng vùng đầu, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu; còn anh A.T. cũng bị thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa (TPHCM).